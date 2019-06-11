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"Шахтер" оперативно нашел нового тренера: первые подробности

вторник, 11 июня 2019, 14:57
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Новым главным тренером "Шахтера" станет португалец Луиш Каштру. На этом посту он заменит Паулу Фонсеку, который возглавил "Рому".

Об этом сообщает A Bola.

По данным источника, Каштру уже прибыл в Украину и в ближайшее время подпишет с донецким клубом двухлетний контракт.

В минувшем сезоне 57-летний Каштру тренировал "Гимарайнш". Под его руководством клуб финишировал на пятом месте в турнирной таблице португальского национального чемпионата и завоевал путевку в Лигу Европы. Также специалист в 2014 году возглавлял один из сильнейших клубов Португалии - "Порту".

Напомним, что в прошлом сезоне "Шахтер" стал чемпионом Украины и получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2019/20.

Ранее "Апостроф" сообщал, что экс-футболист "Шахтера" удивил рассказом о состоянии "Донбасс Арены".

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