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Украина - Италия: стартовые составы

вторник, 11 июня 2019, 17:26
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Стали известны стартовые составы сборных Украины и Италии на матч 1/2 финала чемпионата мира U20, который состоится сегодня, 11 июня.

УКРАИНА - ИТАЛИЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 18:30.

Украина: Лунин, Попов, Бондарь, Конопля, Чех, Бескоровайный, Дришлюк, Корниенко, Булеца, Сикан, Кащук.

Италия: Плиццари, Пеллегрини, Дель Прато, Раньери, Габбия, Эспозито, Фраттези, Белланова, Трипальделли, Скамакка, Пинамонти.

Напомним, украинская сборная впервые дошла до стадии 1/2 финала мирового первенства. Для итальянцев лучшим результатом было третье место на чемпионате мира-2017.

Ранее "Апостроф" сообщал, что взрослая сборная Украины выиграла битву лидеров в отборе Евро-2020.

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