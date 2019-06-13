Лидер "Шахтера" может перейти в итальянский топ-клуб

Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, недавно возглавивший "Рому", хочет видеть в своем новом клубе защитника "горняков" Исмаили.

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, в данный момент клубы ведут переговоры по трансферу игрока. Впрочем, на данный момент стороны далеки от компромисса. "Шахтер" оценивает бразильца не менее, чем в 20 миллионов евро, а "Рома" не готов платить более 15 миллионов. Таким образом, итальянцам придется улучшать предложение.

Исмаили перешел в "Шахтер" в феврале 2013 года из португальской "Браги". Сумма трансфера составила 4 миллиона евро. В минувшем сезоне 29-летний бразилец провел за донецкий клуб 39 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт с "горняками" действует до лета 2023 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" объявил о назначении нового главного тренера.