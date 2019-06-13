Простить и отпустить: Усик жестко высказался о конфликтах

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что он не злопамятный и предпочитает прощать тех людей, которые делали ему зло.

Слова Усика приводит его официальный YouTube-канал.

"Чего бы я никогда в жизни не простил? Кто я такой, чтобы вообще не прощать? Я страшный грешник, но боженька прощает то, что я делаю на земле, грешу. Он говорит: "Не грешите", говорит вещи, которые ведут к спасению, а мы, люди, грешим. И он нас прощает.

Кто я такой, чтобы не простить человека, даже если он мне что-то сделал плохое? Надо пропустить и отпустить, просто держать его на дистанции. Чего злиться, камни в грудь себе складывать? Злоба – это кисляк, это же рак. Ты внутри себя думаешь, что это плохой человек, ему надо отомстить. Да пошел он *****! Вот просто, пусть он идет отдыхает. Мир, дружба, солнце, беги! Все, кайф. Думать вот это о нем, слова подбирать. Улыбайся, пусть все думают, что ты дурачок. А ты улыбайся себе, кайфуй. Лучше прикинуться, что у тебя все хорошо, чем объяснять всем, что случилось. Шикарно", - сказал Усик.

В данный момент 32-летний Усик восстанавливается от травмы бицепса, которую он получил во время подготовки к дебютному бою в супертяжелом весе против камерунца Карлоса Такама. Ранее украинец являлся абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Но из-за перехода в супертяжелый вес он был лишен чемпионских поясов по версиям WBA, WBO и WBC. При этом Усик по-прежнему является чемпионом мира по версии IBF.

Ранее "Апостроф" публиковал слова Усика, который рассказал, почему не хочет боксировать с "русским витязем".