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Российский суд вынес очередное громкое решение по футболистам, избивших людей

четверг, 13 июня 2019, 17:21
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Мосгорсуд оставил без изменений приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и нападающему "Зенита" Александру Кокорину, которые в прошлом году избили людей в Москве.

Об этом сообщает телеканал "360".

Суд изменил квалификацию преступлений, но сроки заключения под стражей не изменились.

Напомним, что Кокорин лишен свободы на 1 год 6 месяцев, Мамаев - на 1 год 5 месяцев, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

8 октября 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, устроили две драки в центре Москвы. Сначала компания на стоянке избила водителя Виталия Соловчука, а затем направилась в кафе "Кофемания". Там они начали насмехаться над чиновником Денисом Паком, а затем Кокорин ударил его стулом по голове. В результате потасовки также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин, который пытался помешать расправе футболистов на Паком.

Ранее "Апостроф" публиковал слова Усика, который рассказал, почему не хочет боксировать с "русским витязем".

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