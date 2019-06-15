В деле по обвинению Роналду в изнасиловании появились новые подробности

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вызван в суд по делу об обвинении в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги в 2009 году.

Об этом сообщает TMZ.

По данным источника, дело вовсе не было закрыто. Девушка отозвала свой иск из суда Лас-Вегаса, а затем передала его в Федеральный суд США. Таким образом, новая повестка пришла Роналду уже из Федерального суда.

Летом 2009 года Роналду побывал в Лас-Вегасе и в одном из ночных клубов познакомился с Майоргой. Ночью они поехали в гостиницу, где у них был секс. На следующее утро Майорга подала в полицию заявление об изнасиловании, не назвав имени мужчины. Через год она якобы заключила мировое соглашение с Роналду за 375 тысяч долларов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бразильская модель обвинила в изнасиловании форварда ПСЖ Неймара.