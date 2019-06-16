Усик отказался от последнего чемпионского титула: названа причина

Украинский боксер Александр Усик окончательно перестал быть чемпионом мира в первом тяжелом весе, отказавшись от титула по версии IBF.

Об этом сообщил менеджер Усика Эгис Климас в Instagram.

"Усик обратился в IBF с просьбой немедленно лишить его титула чемпиона мира. Усик благодарит IBF за поддержку и официально уведомляет о том, что продолжит карьеру в супертяжелом весе", — написал Климас.

Ранее Усик отказался от чемпионских поясов по версиям WBA, WBC и WBO.

Напомним, что 25 мая украинец должен был дебютировать в супертяжелом весе в бою с Карлосом Такамом, но поединок не состоялся из-за травмы бицепса Усика.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик вошел в тройку лучших боксеров в истории.