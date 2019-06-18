Легендарный футболист сделал скандальное признание

Легендарный бразильский футболист Марио Жардел сделал скандальное признание об употреблении наркотиков.

Слова Жардела приводит El Mundo Deportivo.

"Я вошел в этот мир из любопытства, еще когда играл в европейских клубах. Я встретил на своем пути некоторых людей, которые и предложили мне попробовать наркотики. Я употреблял их регулярно в отпуске, потому что во время футбольного сезона приходилось регулярно проходить антидопинговый контроль. Это одна из проблем футбола. У игроков много денег, и для них есть множество ловушек - ненастоящие друзья, различные соблазны, любопытство. Сейчас я свободен от этого, но я хочу помочь молодым футболистам, чтобы они не совершали моих ошибок", - сказал Жардел.

В конце 90-х годов прошлого века и начале 00-х годов XXI века Жардел считался одним из лучших нападающих мира.

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