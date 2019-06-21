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В Америке футболистов выгнали из сборной по пикантной причине

пятница, 21 июня 2019, 16:32
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Неимоверный скандал разгорелся на Кубке КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна), который проходит в эти дни в США, Коста-Рике и на Ямайке.

Об этом сообщает iSport.ua.

После поражения от Коста-Рики со счетом 0:4 три игрока национальной команды Никарагуа сняли к себе в номер отеля, где располагалась их сборная, проституток.

"Служба безопасности отеля разбудила меня в час ночи и показала видео, где игроки возвращаются в свои номера. Мне сказали, что это Чаваррия, Монтенегро и Лопес. Первым двум я сразу же сказал, чтобы они собрали свои вещи – они исключены. Затем сотрудники отвели меня в другую комнату. Там был Лопес и девушка, которая выходила из душа. Было два часа ночи. Я сказал ему доделать все свои дела, а затем собираться и уезжать домой", – рассказал о ситуации главный тренер сборной Никарагуа Анри Дуарте.

Ранее "Апостроф" сообщал, что прославленный футболист попал в скандал из-за фото в соцсети.

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