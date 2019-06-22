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Европейские игры-2019: когда выступают украинцы, расписание

суббота, 22 июня 2019, 10:27
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21 июня в Минске (Беларусь) прошла официальная церемония открытия II Европейских игр, участие в которых примут 198 спортсменов из Украины.

"Апостроф" публикует расписание соревнований, в которых украинские спортсмены имеют неплохие шансы на медали:

Дзюдо

22 июня — женщины 48 кг, 52 кг, 57 кг, мужчины 60 кг и 66 кг

23 июня — женщины 63 кг, 70 кг, мужчины 73 кг и 81 кг

24 июня — женщины 78 кг, 78+ кг, мужчины 90 кг, 100 кг и 100+ кг

25 июня — смешанный командный микст

Бокс

21-27 июня — квалификационные раунды

29 июня — первый день финалов (7 комплектов медалей)

30 июня — второй день финалов (8 комплектов медалей)

Каратэ

29 июня — 6 комплектов медалей: ката мужчины и женщины, кумитэ мужчины (84 кг и свыше 84 кг), женщины (68 кг и свыше 68 кг)

30 июня — 6 комплектов медалей: кумитэ мужчины (60 кг, 67 кг и 75 кг), женщины (50 кг, 55 кг и 61 кг)

Борьба

25 июня — вольная борьба (квалификация в 4 категориях)

26 июня — вольная борьба (квалификация в 2 категориях, финалы в 4 категориях), женская борьба (квалификация в 2 категориях) — 4 комплекта медалей

27 июня — вольная борьба (финалы в 2 категориях), женская борьба (квалификация в 4 категориях, финалы в 2 категориях) — 4 комплекта медалей

28 июня — женская борьба (финалы в 4 категориях), греко-римская борьба (квалификация в 3 категориях) — 4 комплекта медалей

29 июня-греко-римская борьба (квалификация в 3 категориях, финалы в 3 категориях) — 3 комплекта медалей

30 июня — греко-римская борьба (финалы в 3 категориях) — 3 комплекта медалей

Художественная гимнастика

22 июня — индивидуальное многоборье

23 июня — финалы во всех четырех отдельных упражнениях и два финала в группах (5 мячей, 3 обруча и 4 булавы).

Полное расписание соревнований:

Трансляция Европейских игр будет на каналах "Интер" и НТН.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный украинский клуб может понести серьезное наказание.

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