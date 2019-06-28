Один из лучших клубов Европы понес суровейшее наказание от УЕФА: детали

Итальянский "Милан" окончательно отстранен от участия в европейских клубных турнирах на следующий сезон.

Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS).

Итальянский клуб наказан за нарушение правил финансового фэйр-плей. CAS стал на сторону Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который дисквалифицировал "Милан" на год в еврокубках за чрезмерные траты на трансферном рынке.

Таким образом, "Милан" не примет участия в розыгрыше Лиги Европы сезона-2019/20. Его место в групповом этапе турнира займет "Рома", которую недавно возглавил бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, а в квалификационном раунде вместо римлян сыграет "Торино".

Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер сборной Украины перейдет в легендарный европейский клуб.