Сын звезды "Реала" продемонстрировал великолепную технику в обращении с мячом: опубликовано видео

Энцо Марсело, сын защитника мадридского "Реала" Марсело Виейра, поиграл вместе с отцом и друзьями в смесь футбола и волейбола.

В этом виде спорта спортсмены перебрасывают мяч через сетку, используя для этого все части тела, кроме рук. В одном из эпизодов Энцо отметился блестящим ударом через себя, который принес его команде очко.

Энцо, которому в сентябре исполнится 10 лет, как и отец играет под 12-м номером, и также имеет яркую прическу. У Марсело также есть еще сын Лиам, которому три года.

В минувшем сезоне 31-летний Марсело провел за "Реал" 34 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что видео с сыном звезды "Реала" и игроками команды стало хитом в сети.