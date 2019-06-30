Стали известны полуфинальные пары Кубка Америки

В заключительном четвертьфинальном матче Кубка Америки сборная Чили в серии пенальти обыграла национальную команду Колумбии и завоевала путевку в полуфинал.

Колумбия – Чили 0:0, по пенальти - 4:5

Таким образом, определились все полуфиналисты Кубка Америки.

Полуфинальные пары составили:

3 июля

Бразилия – Аргентина. Начало матча в 03:30

4 июля

Чили – Перу. Начало матча в 03:30.

Финал поединок состоится 7 июля.

Чаще всех турнир выигрывала сборная Уругвая, которая в 1/4 финала вылетела от Перу. Уругвайцы становились победителями турнира 15 раз. Совсем немного им уступает Аргентина (14). На третьем месте идет Бразилия (8). Чили и Перу выигрывали почетный трофей по два раза.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в полуфинале Кубка Америки Аргентина обыграла Венесуэлу, а Бразилия победила Парагвай.