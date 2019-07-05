"Шахтер" заинтересовался африканским футболистом: опубликовано видео

Полузащитник португальского "Порту" Микель Агу попал в сферу интересов чемпиона Украины - донецкого "Шахтера".

Как сообщает португальское издание Record, представители донецкого клуба уже связались с "Порту".

По уточненным данным, боссы "Шахтера" подали запрос "драконам", дабы оценить шансы на подписание нигерийского футболиста.

26-летний полузащитник начинал свой футбольный путь с академии "Порту".

За первую команду Микель дебютировал в марте 2014 года.

В прошлом сезоне нигерийский полузащитник играл за "Виторию Сетубал". В составе представителя португальского элитного дивизиона он провел 21 матч, в котором забил один гол.

Также на его счету семь матчей в составе сборной Нигерии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" не добилось победы над скромным европейским клубом.