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"Шахтер" заинтересовался африканским футболистом: опубликовано видео

пятница, 05 июля 2019, 16:35
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Полузащитник португальского "Порту" Микель Агу попал в сферу интересов чемпиона Украины - донецкого "Шахтера".

Как сообщает португальское издание Record, представители донецкого клуба уже связались с "Порту".

По уточненным данным, боссы "Шахтера" подали запрос "драконам", дабы оценить шансы на подписание нигерийского футболиста.

26-летний полузащитник начинал свой футбольный путь с академии "Порту".

За первую команду Микель дебютировал в марте 2014 года.

В прошлом сезоне нигерийский полузащитник играл за "Виторию Сетубал". В составе представителя португальского элитного дивизиона он провел 21 матч, в котором забил один гол.

Также на его счету семь матчей в составе сборной Нигерии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" не добилось победы над скромным европейским клубом.

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