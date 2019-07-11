Бывший игрок сборной Украины сбежал в "ДНР": подробности скандала

Бывший основной нападающий сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Воробей неожиданно стал игроком клуба "Рубин" из оккупированного боевиками Донецка.

Как сообщает паблик "Типичное Енакиево" в социальной сети "ВКонтакте", известный украинский футболист сейчас находится в расположении клуба из Донецка.

Андрей Воробей хорошо известен украинскому болельщику. В составе донецкого "Шахтера" он провел 219 матчей, в которых забил 80 голов.

Доигрывал Воробей в Харьковском "Металлисте", а последний матч за национальную команду страны он сыграл в 2008 году. Всего на его счету 68 выступлений в футболке сборной, в которых он забил девять мячей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что клуб Премьер-Лиги пошел на небывалый конфликт с Украинской ассоциацией футбола.