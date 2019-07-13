Скандальный спортивный топ-чиновник может понести суровое наказание

Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко может быть уволен с занимаемого поста.

В ближайшее время должен состояться внеочередной президиум организации, на котором, как ожидается, будет объявлено о недоверии в адрес руководителя федерации. Лишиться занимаемой должности Башенко может из-за серьезного конфликта, который у него возник с чемпионкой Европейских игр Анной Соловей.

Напомним, Башенко в хамской форме ответил велосипедистке после того, как та возразила, что с ее победой на соревнованиях, которые проходили в Минске, поздравили спортивного чиновника, не имевшего к ее успеху никакого отношения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 17-летняя украинка Снигур выиграла Уимблдонский турнир.