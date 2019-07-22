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Украинский теннисист выиграл престижный турнир в США

понедельник, 22 июля 2019, 12:38
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Украинский теннисист Сергей Стаховский стал победителем турнира в американском Ньюпорте в парном разряде.

Стаховский в паре с испанцем Марселем Гранольерсом в финальном поединке обыграли сальвадорца Марсело Аревало и мексиканца Мигеля Анхеля Рейеса-Варелу. Упорный поединок продлился 1 час 37 минут.

Стаховский и Гранольерс неудачно начали матч, проиграв свою подачу уже во втором гейме. Несмотря на все усилия, отыграться им не удалось и первый сет остался за Аревало и Рейесом-Варелой. Вторая партия началась по схожему сценарию, но в этот раз наша пара сумела сделать обратный брейк. В итоге сет дошел до тай-брейка, который Стаховский и Гранольерс выиграли в упорной борьбе. Вместо третьего сета был сыгран супертай-брейк, на котором удача улыбнулась украинцу и испанцу.

Сергей Стаховский (Украина)/Марсель Гранольерс (Испания) - Марсело Аревало (Сальвадор)/Мигель Анхель Рейес-Варела (Мексика) - 3:6, 7:6, 11:9

Ранее "Апостроф" сообщал, что Джокович победил Федерера в фантастическом финале Уимблдона.

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