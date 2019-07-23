Лучшие бои погибшего российского боксера: фото, видео

Российский боксер Максим Дадашев скончался в результате травмы головы, полученной в бою за звание обязательного претендента на пояс чемпиона мира по версии IBF в суперлегком весе против пуэрториканца Сабриеля Матиаса.
Бой Дадашев - Матиас был остановлен после 11-го раунда. Прямо с арены россиянина экстренно госпитализировали в американскую клинику, где у него диагностировали отек мозга. Врачи сделали боксеру операцию по трепанации черепа. Несмотря на их усилия, сохранить жизнь россиянину не удалось.
28-летний Дадашев за свою карьеру провел 14 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 13 побед и потерпел одно поражение. Россиянин являлся чемпионом по версии североамериканской боксерской федерации. В любительском боксе Дадашев становился чемпионом мира среди юношей в 2008 году, а также завоевывал серебряные и бронзовые медали чемпионата России.
"Апостроф" предлагает вспомнить лучшие моменты из предыдущих боев Дадашева.
Дадашев - Дарлейс Перес.
Дадашев - Жером Родригес.
Дадашев - Кларенс Бут.
Дадашев - Хосе Марруфо.