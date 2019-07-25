Лига чемпионов: все результаты 23-24 июля

Во вторник и среду, 23-24 июля, состоялись первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Вот их результаты.

"Виктория" Чехия - "Олимпиакос" Греция - 0:0

"Сабуртало" Грузия - "Динамо" Хорватия - 0:2

Голы: Оршич, 67; Петкович, 78, с пенальти.

"Нью-Сейнтс" Уэльс - "Копенгаген" Дания - 0:2

Голы: Сотериу, 18; Сков, 61, с пенальти.

ПСВ Нидерланды - "Базель" Швейцария - 3:2

Голы: Брума, 14; Ламмерс, 89; Мален, 90+2 - Аджети, 45+1; Алдерете, 79.

"Сутьеска" Черногория - АПОЭЛ Кипр - 0:1

Гол: Де Винченти, 42, с пенальти.

"Ференцварош" Венгрия - "Валлетта" Мальта - 3:1

Голы: Бонелло, 19 (в свои ворота); Ланцафаме, 36, 59 - Юри, 85.

Удаление: С. Борг, 90+4 ("Валетта").

БАТЭ Беларусь - "Русенборг" Норвегия - 2:1

Голы: Стасевич, 5; Скавыш, 51 - Конрадсен, 25.

"Клуж" Румыния - "Маккаби" Израиль - 1:0

Гол: Омрани, 22.

"Марибор" Словения - АИК Швеция - 2:1

Голы: Кронаветер, 6; Ивкович, 38 - Гойтом, 28.

"Селтик" Шотландия - "Калью" Эстония - 5:0

Голы: Айер, 36; Кристи, 44, 65; Гриффитс, 45+3; МакГрегор, 77.

"Дандолк" Ирландия - "Карабах" Азербайджан - 1:1

Голы: Хобан, 78 - Эмрели, 4.

"Црвена Звезда" Сербия - "ХИК" Финляндия - 2:0

Голы: Боакье, 27; Павков, 90.

Ответные игры будут сыграны через неделю.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший игрок "Динамо", выступавший в России, вернулся в Украину.