Лига чемпионов: все результаты 23-24 июля

Во вторник и среду, 23-24 июля, состоялись первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Вот их результаты.
"Виктория" Чехия - "Олимпиакос" Греция - 0:0
"Сабуртало" Грузия - "Динамо" Хорватия - 0:2
Голы: Оршич, 67; Петкович, 78, с пенальти.
"Нью-Сейнтс" Уэльс - "Копенгаген" Дания - 0:2
Голы: Сотериу, 18; Сков, 61, с пенальти.
ПСВ Нидерланды - "Базель" Швейцария - 3:2
Голы: Брума, 14; Ламмерс, 89; Мален, 90+2 - Аджети, 45+1; Алдерете, 79.
"Сутьеска" Черногория - АПОЭЛ Кипр - 0:1
Гол: Де Винченти, 42, с пенальти.
"Ференцварош" Венгрия - "Валлетта" Мальта - 3:1
Голы: Бонелло, 19 (в свои ворота); Ланцафаме, 36, 59 - Юри, 85.
Удаление: С. Борг, 90+4 ("Валетта").
БАТЭ Беларусь - "Русенборг" Норвегия - 2:1
Голы: Стасевич, 5; Скавыш, 51 - Конрадсен, 25.
"Клуж" Румыния - "Маккаби" Израиль - 1:0
Гол: Омрани, 22.
"Марибор" Словения - АИК Швеция - 2:1
Голы: Кронаветер, 6; Ивкович, 38 - Гойтом, 28.
"Селтик" Шотландия - "Калью" Эстония - 5:0
Голы: Айер, 36; Кристи, 44, 65; Гриффитс, 45+3; МакГрегор, 77.
"Дандолк" Ирландия - "Карабах" Азербайджан - 1:1
Голы: Хобан, 78 - Эмрели, 4.
"Црвена Звезда" Сербия - "ХИК" Финляндия - 2:0
Голы: Боакье, 27; Павков, 90.
Ответные игры будут сыграны через неделю.
Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший игрок "Динамо", выступавший в России, вернулся в Украину.