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Россия потребовала от США объяснений из-за смерти своего боксера

пятница, 26 июля 2019, 21:48
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В России потребовали от США объяснений из-за смерти своего боксера Максима Дадашева, который получил тяжелые травмы в бою с пуэрториканцем Сабриелем Матиасом.

Об этом сообщает "Чемпионат".

Так, генеральный секретарь Федерации бокса Российской Федерации Умар Кремлёв рассказал: "Мы потребовали объяснений от Атлетической комиссии штата. Посмотрим что они нам ответят. Нам важно добиться правды. После ответа комиссии мы решим, будем ли подавать иск к организаторам боя".

Отметим, что бой Дадашева и Матиаса состоялся 20 июля в штате Мэриленд (США). Скончался российский боксер через три дня после своего первого поражения в карьере.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в мире бокса произошла новая трагедия.

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