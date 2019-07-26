Россия потребовала от США объяснений из-за смерти своего боксера

В России потребовали от США объяснений из-за смерти своего боксера Максима Дадашева, который получил тяжелые травмы в бою с пуэрториканцем Сабриелем Матиасом.

Об этом сообщает "Чемпионат".

Так, генеральный секретарь Федерации бокса Российской Федерации Умар Кремлёв рассказал: "Мы потребовали объяснений от Атлетической комиссии штата. Посмотрим что они нам ответят. Нам важно добиться правды. После ответа комиссии мы решим, будем ли подавать иск к организаторам боя".

Отметим, что бой Дадашева и Матиаса состоялся 20 июля в штате Мэриленд (США). Скончался российский боксер через три дня после своего первого поражения в карьере.

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