Один из лидеров сборной Украины определился с новым клубом

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка согласовал условия личного контракта с "Бешикташем".

Об этом сообщает Fanatik.

По данным источника, украинец будет получать в турецком клубе около трех миллионов евро в год. В ближайшее время "Бешикташу" нужно договориться с "Шальке" по сумме трансфера, после чего о переходе Коноплянки будет объявлено официально.

Ранее сообщалось, что руководство и тренерский штаб "Шальке" недовольны игрой хавбека и принято решение с ним расстаться. В связи с этим украинец не поехал на предсезонный сбор с клубом.

29-летний Коноплянка выступает за "Шальке" с 2016 года. Всего за немецкий клуб он провел 78 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал девять результативных передач. Ранее он выступал за "Севилью" и "Днепр".

Ранее "Апостроф" сообщал, что интерес к Коноплянке проявляет российский топ-клуб.