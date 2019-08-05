Названо имя лучшего игрока 2-го тура чемпионата Украины

Лучшим игроком 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) признан полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский, который блестяще проявил себя в матче со "Львовом" (3:0).

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Буяльский в матче с львовянами отметился дублем. В борьбе за приз хавбек "Динамо" опередил одноклубника Сергея Сидорчука, нападающего "Мариуполя" Владислава Вакулу, а также полузащитника "Шахтера" Марлоса.

Буяльский был признан лучшим по итогам голосования экспертного совета УПЛ, в который вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Сергей Нагорняк.

Ранее "Апостроф" публиковал все результаты 2-го тура чемпионата Украины.