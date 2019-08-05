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Россияне устроили массовое побоище с футбольными фанатами в Польше

понедельник, 05 августа 2019, 22:25
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20 российских граждан из Чечни устроили массовую драку в Польше с фанатами футбольного клуба "Краковия".

Об этом сообщает RMF FM.

По данным источника, потасовка произошла возле одного из торговых центров города Краков. В результате вмешательства полиции были задержаны активные участники драки с обеих сторон. У задержанных были обнаружены оружие и наркотики. Одной из версии произошедшего является конфликт интересов, связанный с торговлей на городском рынке.

Как заявила представитель регионального управления полиции Катарина Цисло, стражам правопорядка удалось утихомирить дерущихся без применения оружия. В данный момент полиция ведет следствие и проводит обыски в квартирах задержанных.

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