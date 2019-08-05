Украинец добыл яркую победу на этапе Кубка мира: фото

Украинский пловец Андрей Говоров стал победителем первого этапа Кубка мира текущего сезона на дистанции 50 метров баттерфляем.

В финальном заплыве соревнований, проходивших в Токио, уроженец Севастополя всего на 0,01 секунды опередил венгра Себастьяна Шабо. Результат украинского спортсмена - 23,10 секунды.

Свою победу Говоров в Instagram прокомментировал фото и словами: "Это был непростой сезон! Мы никогда не проигрываем, либо это опыт либо победа! Год до главного старта жизни в Токио! Символичное золото на Кубке мира в столице Японии".

Отметим, что следующий этап Кубка мира состоится 8-10 августа в китайском Цзинане.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинец установил мировой рекорд, покорив Ла-Манш.