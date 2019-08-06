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Легендарный украинский тренер откровенно высказался о конфликте с Россией

вторник, 06 августа 2019, 16:55
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Бывший главный тренер "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о конфликте между своей страной и Россией.

На актуальный вопрос Маркевич ответил в интервью для программы "Рандеву с Яниной Соколовой".

"Стоит ли договариваться с Россией? Разве что у них что-то поменяется в голове, но я не представляю, как можно закончить все это. Я понимаю, к чему они идут: они хотят, чтобы мы склонили головы и упали на колени. Тогда, возможно, и договоримся. Договориться можно, но пусть они уйдут из Донбасса, чтобы это была Украина. Я не верю, что они могут уйти.

Возможно ли это при жестких санкциях? Это единственное, но я уверен, что и это им не поможет. Люди они такие — погибнут 100 000 человек, а им абсолютно все равно. Трудно поверить, что что-то поменяется. Не хотят они спокойно жить, как живут все нормальные люди. Им нужно где-то воевать, не давать людям спокойно жить. Большинство наших людей хочет жить в Европейском союзе, а они нам не дают это сделать. Наверное, и не дадут", - сказал Маркевич.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" может подписать российского футболиста.

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