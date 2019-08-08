RU  UA  EN

четверг, 8 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.25
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 августа

12:34
Под Ровно пронесся разрушительный смерч: опубликованы фото и видео
12:21
На Волыни в аварии погиб ресторатор и владелец футбольного клуба: фото
12:15
Создателей "Игры престолов" переманили в Netflix за рекордную сумму
12:10
Эксперт пояснил в чем опасность зависимости Украины от российских удобрений
12:00
Где смотреть онлайн Мариуполь - АЗ Алкмар: расписание трансляций
12:00
Идет сильный дым: стало известно о загадочном ЧП в штабе российского флота
11:57
Что ждет Украину в ближайшие 5 лет: Зеленский сделал смелое заявление
11:53
В Альфа-Банке рассказали о важном кадровом решении после слияния с Укрсоцбанком
11:50
Тарантино снимет свой последний фильм: похоже, у режиссера большие планы
11:44
Претендент на высокий пост в АРМА Владимир Орлов пригрозил блогеру судом из-за поста в соцсети
11:35
Премия "Эмми" вслед за "Оскаром" отказалась от ведущих
11:29
В Киеве молодая пара грабителей избила девушку: фото преступников
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн ЦСКА - Заря: расписание трансляций

четверг, 08 августа 2019, 11:25
переглянути новину українською

В четверг, 8 августа, в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы встретятся болгарский ЦСКА и луганская "Заря".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Заря".

Начало встречи в 20:30.

Обслуживать игру будет бригада арбитров из Швейцарии во главе с Сандро Шерером.

Прямая трансляция матча ЦСКА - "Заря" состоится на телеканале "УНИАН".

Это будет первый матч в истории между командами.

ЦСКА - ЗАРЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, в предыдущем раунде турнира "Заря" обыграла черногорскую "Будучность" (3:1, 1:0), а ЦСКА, обменявшись победами со счетом 1:0 с хорватским "Осиеком", прошел соперника благодаря лучшему исполнению серии пенальти.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" и "Мариуполь" узнали потенциальных соперников по следующему раунду Лиги Европы.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

ЦСКА - Заря: онлайн трансляция

Мариуполь - АЗ Алкмар: онлайн трансляция

Краснодар - Порту - 0:1 Хроника матча, видео гола

Динамо - Шахтер: онлайн трансляция

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: