Итальянский топ-клуб объявил о рекордном трансфере: опубликовано фото

Бельгийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку перешел в миланский "Интер".

Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Сумма трансфера составила 65 миллионов евро. Трансфер бельгийца стал рекордным в истории "Интера". За счет бонусов "Манчестер Юнайтед" может получить за игрока до 80 миллионов евро.

26-летний Лукаку является воспитанником "Андерлехта". За "Манчестер Юнайтед" он выступал с 2017 года. Всего в составе манкунианцев форвард провел 96 матчей во всех турнирах, в которых забил 42 гола и отдал 13 результативных передач. Ранее играл за "Челси", "Вест Бромвич" и "Эвертон". За сборную Бельгии сыграл 81 матч и забил 48 мячей. На чемпионате мира-2018 Лукаку в составе бельгийской сборной стал бронзовым призером.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Юнайтед" совершил рекордный трансфер.