RU  UA  EN

четверг, 8 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.20
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 августа

21:41
Очень важный сигнал: эксперт объяснил, что означает визит Зеленского в Турцию
21:20
Свитолина - Бенчич - 1:0 онлайн видео трансляция
21:20
Накрыло волной и унесло в море: под Одессой случилось жуткое ЧП с ребенком
20:58
Жара и резкое похолодание: синоптик уточнила прогноз погоды по Украине
20:55
Сторонники экс-президента Киргизстана устроили масштабные столкновения с полицией: видео
20:52
Как закрыть кабачки на зиму: простой рецепт любимой закуски
20:42
Гладковский выступил с жестким заявлением против журналистов по поводу суда
20:28
Появились новые эксклюзивные фото последствий стихии в Киеве
20:25
Итальянский топ-клуб объявил о рекордном трансфере: опубликовано фото
20:03
Больных привозят в спецкостюмах: всплыли тревожные детали взрыва реактивной установки в России
19:59
Под Черниговом простились с погибшими на Донбассе бойцами ВСУ: трогательные фото
19:38
Украинские заробитчане попали в смертельное ДТП в Чехии: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Итальянский топ-клуб объявил о рекордном трансфере: опубликовано фото

четверг, 08 августа 2019, 20:25
переглянути новину українською

Бельгийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку перешел в миланский "Интер".

Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Сумма трансфера составила 65 миллионов евро. Трансфер бельгийца стал рекордным в истории "Интера". За счет бонусов "Манчестер Юнайтед" может получить за игрока до 80 миллионов евро.

26-летний Лукаку является воспитанником "Андерлехта". За "Манчестер Юнайтед" он выступал с 2017 года. Всего в составе манкунианцев форвард провел 96 матчей во всех турнирах, в которых забил 42 гола и отдал 13 результативных передач. Ранее играл за "Челси", "Вест Бромвич" и "Эвертон". За сборную Бельгии сыграл 81 матч и забил 48 мячей. На чемпионате мира-2018 Лукаку в составе бельгийской сборной стал бронзовым призером.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Юнайтед" совершил рекордный трансфер.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мариуполь - АЗ Алкмар - 0:0 онлайн трансляция

ЦСКА - Заря - 1:1 онлайн видео трансляция

Краснодар - Порту - 0:1 Хроника матча, видео гола

Динамо - Шахтер: онлайн трансляция

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: