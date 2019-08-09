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Руководитель известного украинского футбольного клуба женился на полицейской: фото и видео

пятница, 09 августа 2019, 10:55
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В Ровно поженились журналист, вице-президент футбольного клуба "Верес" Алексей Кривошеев и патрульная полицейская Мария Бурдова.

Видео свадебной церемонии опубликовала в своем Facebook корреспондент издания ЧаРівне Оксана Кравец. Торжественное мероприятие состоялось 8 августа.

Ровенский "Верес" основан в 1957 году под названием "Колхозник". Затем клуб назывался "Горынь" и "Авангард". В 1991 году клуб получил нынешнее название. В советское время лучшим достижением команды было третье место в украинской зоне второй лиги. После обретения Украиной независимости "Верес" завоевал путевку в Высшую лигу, где выступал в течение трех лет. С 1997 по 2011 годы клуб выступал в соревнованиях Ровенской области.

В 2017 году "Верес" вернулся в украинскую Премьер-лигу, но спустя год отправился во Вторую лигу. Место клуба в УПЛ занял ФК "Львов".

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: Верес

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