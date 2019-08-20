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Где смотреть онлайн Эспаньол - Заря: расписание трансляций

вторник, 20 августа 2019, 10:25
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В четверг, 22 августа, на стадионе "Корнелья-Эль Прат" в Барселоне состоится первый матч плей-офф раунда Лиги Европы между испанским "Эспаньолом" и луганской "Зарей".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию встречи "Эспаньол" - "Заря".

Начало матча в 22:00.

Прямую трансляцию встречи "Эспаньол" - "Заря" можно будет посмотреть на телеканале "УНИАН".

Обслужит матч немецкая бригада арбитров во главе с 38-летним Тобиасом Штилером. Помогать ему будут судьи на линиях Мики Пикель и Кристиан Гиттельманн. Резервный арбитр - Харм Осмерс.

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Победитель этого противостояния получит право сыграть в групповой стадии Лиги Европы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что соперник "Зари" проиграл стартовый матч в чемпионате.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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