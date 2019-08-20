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В сети высмеяли самый странный трансфер в истории киевского "Динамо"

вторник, 20 августа 2019, 16:36
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Сегодня, 20 августа, исполнилось 38 лет бывшему нападающему киевского "Динамо" Роберто Нанни. В связи с этим болельщики столичной команды вспомнили о его переходе, который многие фанаты считают самым странным трансфером в истории "бело-синих".

Так, в социальных сетях активно обсуждают "достижения" футболиста в составе "Динамо".

"Сегодня динамовской легенде 38! С Днем рождения, Бомбардир!" - написал Кирилл Крижановский.

И ниже он же добавил фото со статистикой выступлений аргентинца.

"4 матча и 3 гола в кубке Украины. И 1 матч и 1 гол в чемпионате. Забивал почти в каждой игре)" - написал Павел Старостенко.

"Спойлер, заменит Михайличенко на тренерском мостике..." - написал Евгений Ткаченко.

"С этого трансфера началась череда "успешных" для менеджмента клуба трансферов в нашу любимую команду", - написал Жоря Вартанович.

"А он не хочет стать тренером? Как раз иностранец..." - написал Павел Лахманюк.

Отметим, что Нанни перешел в "Динамо" летом 2003 года из "Велес Сарсфилд" за 3 миллиона евро. Всего за столичный клуб он сыграл 5 матчей и забил 4 мяча. Аргентинский форвард сдавался несколько раз в аренду, после чего покинул "Динамо" на правах свободного агента в 2008 году.

Ранее "Апостроф" сообщал, что жена экс-капитана "Динамо" исполнила сексуальный трюк с мячом.

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