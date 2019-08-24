Где смотреть онлайн Динамо - Олимпик: расписание трансляций

В субботу, 24 августа, состоится матч 5-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и донецким "Олимпиком". Игра пройдет в столице Украины на стадионе "Олимпийский".

ДИНАМО - ОЛИМПИК: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЮ

Начало встречи в 19:30.

Прямая трансляция противостояния между львовским и киевским коллективами пройдет на телеканале "2+2".

Между собой команды провели в общей сложности 14 матчей. 11 из этих встреч завершились победами "Динамо". "Олимпик" выиграл только одну игру, еще два матча завершились вничью. Разница мячей 26-5 в пользу киевлян.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Динамо" занимает 5-е место с шестью очками в активе и одной игрой в запасе. "Олимпик" занимает последнее, 14-е место, не набрав ни одного очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что донецкий клуб анонсировал приезд известного тренера из Европы.