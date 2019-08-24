Где смотреть онлайн Динамо - Олимпик: расписание трансляций

В субботу, 24 августа, состоится матч 5-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и донецким "Олимпиком". Игра пройдет в столице Украины на стадионе "Олимпийский".
ДИНАМО - ОЛИМПИК: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЮ
Начало встречи в 19:30.
Прямая трансляция противостояния между львовским и киевским коллективами пройдет на телеканале "2+2".
Между собой команды провели в общей сложности 14 матчей. 11 из этих встреч завершились победами "Динамо". "Олимпик" выиграл только одну игру, еще два матча завершились вничью. Разница мячей 26-5 в пользу киевлян.
В турнирной таблице чемпионата Украины "Динамо" занимает 5-е место с шестью очками в активе и одной игрой в запасе. "Олимпик" занимает последнее, 14-е место, не набрав ни одного очка.
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