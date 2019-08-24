"Шахтер" отметит юбилей оккупированного Донецка в матче с "Мариуполем": опубликовано фото

Донецкий "Шахтер" сыграет в матче 5-го тура чемпионата Украины с "Мариуполем" в особенной форме в честь юбилея Донецка.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Поединок состоится в Харькове на стадионе "Металлист". Начало встречи в 19:30.

После четырех туров "горняки" лидируют в турнирной таблице с 12-ю баллами, "Мариуполь" идет на восьмой строчке и имеет в активе четыре очка. При этом команда с берега Азовского моря имеет на одну игру меньше.

Ранее "Апостроф" сообщал, что суперзвезда боев без правил неожиданно поддержал "Шахтер".