Юная украинка защитила титул чемпионки мира в тяжелой схватке: видео

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед защитила титул чемпионки мира в категории до 48 кг на планетарном первенстве, которое принимает Токио (Япония).

В финале соревнований наша соотечественница встретилась с хозяйкой турнира - 24-летней экс-чемпионкой мира Тонаки Фуна. Поединок сложился для украинки весьма непросто. Однако, получив от рефери два предупреждения, Белодед все же смогла завершить схватку с именитой соперницей в свою пользу.

Таким образом, 18-летняя украинка защитила титул чемпионки мира, который она выиграла в прошлом году. Она стала самой молодой двукратной победительницей мировых первенств в истории дзюдо.

Ранее "Апостроф" сообщал, что непобедимый украинский боец без правил одержал эффектную победу в США.