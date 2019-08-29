Ломаченко порадовал фанатов открытой тренировкой перед чемпионским боем: фото

В преддверии чемпионского боя против британца Люка Кэмпбелла украинец Василий Ломаченко провел для фанатов и СМИ открытую тренировку.

ЛОМАЧЕНКО - КЭМПБЕЛЛ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Тренировку Ломаченко провел в York Hall в Лондоне. Перед ним в ринге побывал его будущий соперник.

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ЛОМАЧЕНКО - КЭМПБЕЛЛ: ВСЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ СУПЕРБОЕ В ЛОНДОНЕ



Сегодня, 29 августа должна состояться пресс-конференция с участием Ломаченко и Кэмпбелла.

Все билеты на бой украинца и британца уже раскуплены. На кону в поединке будут стоять пояса чемпионов мира по версиям WBA Super и WBO, которыми владеет Ломаченко, и вакантный титул чемпиона по версии WBC.

ЛОМАЧЕНКО - КЭМПБЕЛЛ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Ранее "Апостроф" сообщал, что букмекеры резко сменили коэффициенты перед боем Ломаченко - Кэмпбелл.