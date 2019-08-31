Можно смотреть вечно: футболист привел в восторг сеть невероятным сэйвом

Защитник "Ростова" Евгений Чернов совершил невероятный двойной сэйв в матче 8-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:1).

На 92-й минуте матча форвард "Локомотива" Федор Смолов пробил головой по пустым воротам, но Чернов в блестящем прыжке выбил мяч с линии. После этого мяч попал к нападающему "Локомотива" Луке Джорджевичу, который отправил его в ворота. Чернов в этот момент лежал в сетке ворот, но в невероятном броске сумел отразить удар спиной.

Благодаря действиям Чернова "Ростов" добился победы и вышел на первое место в турнирной таблице российской Премьер-лиге.

Сэйв Чернова привел в восторг пользователей сети.

"Браво Чернов,это сейв года.Феномальная реакция для защитника,так сориентироваться,в доли секунды подскочить и накрыть удар"

"Фантастика! Я до сих пор не понимаю КАК он это сделал, да наверное никогда и не пойму. Как и главное ЧЕМ он оттолкнулся второй раз? Спиной? От газона спиной? Мда, нет слов"

"Просто невероятно!"

"Да он ппц вратарь без руков)))))) красавчик"

"Это войдёт в историю футбола, лучший"

"Я заснуть не могу, постоянно в голове прокручиваю, это фантастика"

"Чернов это русский Марвел,человек паук и Посейдон"

"Как перестать это смотреть??? Ааааа!!!"

"Боже Чернов.. Этот момент можно смотреть вечно", - пишут пользователи.