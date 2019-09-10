В чемпионате Украины состоялась очередная тренерская рокировка

Новым главным тренером "Львова" стал бывший нападающий киевского "Динамо" Владимир Мазяр.

Об этом сообщается на официальном сайте львовского клуба.

На этой должности 41-летний специалист заменил Богдана Блавацкого, соглашение с которым было расторгнуто по согласию сторон. Условия и сроки действия контракта с новым главным тренером "Львов" не разглашает. Команде новый наставник был представлен сегодня, 10 сентября, перед утренней тренировкой.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Львов" занимает 10-е место. После 6 игр в активе команды 6 очков. Первый матч под руководством Мазяра "Львов" сыграет 15 сентября в гостях против "Колоса" (Ковалевка).

Отметим, что только вчера Мазяр покинул пост главного тренера команды "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни).

Ранее "Апостроф" сообщал, что клуб украинской Премьер-лиги поддерживал "ДНР".