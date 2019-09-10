Раскрыты тайные моменты личной жизни Хабиба

До сих пор о личной жизни российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова было известно очень мало сведений. Тем не менее, журналисты раскрыли историю любви непобежденного бойца смешанных единоборств с его женой Патимат.

Об этом сообщает Mash.ru.

Супруга Хабиба, как и он сам, родом из села Сильди. Патимат - первая любовь чемпиона UFC. Они вместе учились в школе. Однако еще в детстве семья Хабиба покинула Сильди и переехала в Кироваул. Тем не менее, будущий боец продолжал любить Патимат. Когда Хабибу было 22, их свадьбу одобрили родители.

На самой свадьбе гости, как требуют того традиции, не увидели лица Патимат.

Свою личную жизнь российский чемпион скрывает от посторонних. В сети интернет нет ни одной его фотографии с Патимат. Она не посещает его боев. На ее плечах лежит воспитание двух детей - дочери Фатимы и сына Магомеда. В следующем году пара ждет очередного пополнения в семье.

Ранее "Апостроф" сообщал, что скандальний российский боец защитил титул чемпиона мира по боям без правил.