Известный футболист получил тюремный срок

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран, выступающий на правах аренды за клуб "Истанбул Башакшехир", получил тюремный срок.

Об этом сообщает BBC.

Согласно информации источника, 32-летний футболист приговорен судом к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы условно. Тюремный срок Туран получил за стрельбу из пистолета, хранение незарегистрированного оружия и преднамеренное нападение. В то же время он был оправдан по обвинению в сексуальном домогательстве.

Напомним, в октябре прошлого года Туран стал инициатором скандала в одном из ночных клубов Стамбула. Он начал приставать к супруге певца Беркая Шахина. Это стало причиной драки футболиста с артистом. В результате конфликта Туран сломал Шахину нос. Позже спортсмен, прихватив с собой пистолет, посетил пострадавшего в больнице.

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