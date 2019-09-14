Потенциальный соперник Ломаченко нокаутировал непобедимого россиянина: видео

Американский боксер Девин Хэйни (22-0, 14 КО) в ночь на 14 сентября нанес поражение ранее непобежденному российскому боксеру Зауру Абдуллаеву (11-1, 7 КО).

Таким образом, американский боксер стал официальным претендентом на пояс WBC в легком весе, которым владеет украинец Василий Ломаченко.

Поединок между американцем и россиянином проходил в Нью-Йорке и завершился победой первого техническим нокаутом. Команда россиянина решила не выпускать своего боксера на пятый раунд.

Как известно, 13 апреля Ломаченко успешно защитил титулы WBA и WBO в бою против британца Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО).

Ранее "Апостроф" сообщал, что промоутер украинского боксера Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что его подопечный может провести следующий бой уже в следующем году.