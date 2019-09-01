Ломаченко - Кэмпбелл: хроника чемпионского боя

Украинец Василий Ломаченко в чемпионском бою победил британского боксера Люка Кэмпбелла. Поединок состоялся в Лондоне на арене "О2".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Кэмпбелл.

ЛОМАЧЕНКО - КЭМПБЕЛЛ: ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ

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Таким образом, Ломаченко завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе, прибавив его к уже имеющимся чемпионским поясам по версиям WBO и WBA.

Единогласным решением победу одержал Ломаченко!!!

Ждем решение судей! Впрочем, очевидно, что Ломаченко одержал уверенную победу.

12 раунд. Все-таки выстоял Кэмпбелл в последнем раунде, но дважды применив грязные приемы - ударил украинца ниже пояса, а также повиснув на нем.

11 раунд. Две минуты избивал Ломаченко соперника и в итоге отправил его в нокдаун. Кэмпбелл сумел встать на ноги и остаток раунда просто бегал от Ломаченко по рингу.

10 раунд. Очередной раунд за Ломаченко. Еще несколько точных ударов нанес украинец оппоненту.

9 раунд. Пытался активизироваться Кэмпбелл, но несмотря на все его атаки, раунд вновь выиграл Ломаченко.

8 раунд. Продолжается избиение на лондонской арене. Раз за разом Ломаченко попадает в голову и корпус Кэмпбелла. Только чудо поможет британцу одержать победу.

7 раунд. Ломаченко вновь нанес несколько ударов сопернику, но в середине раунда оступился и пропустил удар в голову. Кэмпбелл попытался броситься в атаку, но пропустил несколько мощных встречных ударов и отлетел к канатам, после чего Ломаченко еще несколько раз пробил ему в голову.

6 раунд. Продолжает атаковать Ломаченко и Кэмпбеллу остается только повисать на украинце, чтобы хоть как-то остановить этот град ударов.

5 раунд. Кэмпбелл чуть ли не впервые попал в голову Ломаченко, но после этого получил целую серию в ответ. В конце раунда Ломаченко прижал соперника к канатам и принялся избивать его, но британца спас гонг.

4 раунд. Вновь на высоте был украинец, провел несколько ударов в голову сопернику. Кэмпбелл пытался контратаковать, но его удары пришлись в перчатки украинца. В конце раунда Ломаченко пробил печень британцу, но ему удалось выстоять до гонга. Большие сомнения в том, что Кэмпбелл "доживет" до конца 12-раундового поединка.

3 раунд. Отличный раунд провел Ломаченко. Удалось украинцу несколько раз чувствительно попасть в голову и корпус оппонента.

2 раунд. Ломаченко перехватил инициативу, провел двойной джеб в середине раунда и несколько раз прижал соперника к канатам.

1 раунд. Кэмпбелл при поддержке лондонских зрителей действовал активнее, выбросил довольно много ударов, но толком так и не попал в украинца.

Бой начался!

Ломаченко и Кэмпбелл уже в ринге! Бой совсем скоро начнется!

Процедура тейпирования рук Ломаченко перед поединком.

Вот что происходит в раздевалке Ломаченко перед боем с Кэмпбеллом.

31-летний Ломаченко провел 15 боев в профессиональном боксе, одержал 14 побед и потерпел одно поражение. На счету 31-летнего Кэмпбелла 20 побед при трех поражениях.

Ранее Ломаченко становился чемпионом мира в полулегком и втором полулегком весе, но отказался от титулов ради перехода в следующую весовую категорию.

В последний раз украинец выходил в ринг 12 апреля 2019 и нокаутировал британца Энтони Кроллу.

Тем временем промоутер Ломаченко Боб Арум заявил, что его клиент вполне может провести один из следующих боев в Украине: "Я не знаю, что сейчас за ситуация в Украине, но у нас есть запрос на проведение его боя в Казахстане. Если у нас будет правильное предложение, чтобы Василий провел бой в Украине, мы его организуем".

Напомним, вчера состоялось взвешивание боксеров и дуэль взглядов:

Полную информацию о предстоящем чемпионском бое читайте в материале "Апострофа".