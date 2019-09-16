Ястремская - Павлюченкова - 0:1 онлайн видео трансляция

16 сентября 19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская играет против россиянки Анастасии Павлюченковой в рамках первого круга турнира WTA Premier в японской Осаке.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Ястремская - Павлюченкова.

Даяна Ястремская (Украина) - Анастасия Павлюченкова (Россия) - 0:1 (*идет второй сет).

Павлюченкова занимает 41-е место в рейтинге WTA, в то время как украинка расположилась на 30-й позиции. Россиянка является победительницей 12 турниров WTA в одиночном разряде и бывшей 13-й ракеткой мира.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против второй сеянной Кики Бертенс из Нидерландов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка Марина Чернышева выиграла престижный турнир серии ITF в Загребе (Хорватия) с призовым фондом 60 тысяч долларов.