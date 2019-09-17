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Где смотреть онлайн Лион - Зенит: расписание трансляций

вторник, 17 сентября 2019, 09:17
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Во вторник, 17 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между французским "Лионом" и российским "Зенитом". Игра пройдет в Лионе на стадионе "Стад де Люмьер".

ЛИОН - ЗЕНИТ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало встречи в 19:55.

Прямая трансляция противостояния между российским и французским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 2". Также игру покажет российский телеканал "Матч ТВ".

ЛИОН - ЗЕНИТ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Между собой команды провели всего 2 матча. Обе встречи завершились победой российского клуба. В этих играх "Зенит" забил 5 мячей, "Лион" - всего лишь 1.

Вместе с "Лионом" и "Зенитом" в группе также выступают португальская "Бенфика" и немецкий "РБ Лейпциг".

Ранее "Апостроф" сообщал, что 16-летний футболист принес "Барселоне" разгромную победу в чемпионате.

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