Кто остановит Шахтер: итоги 8-го тура чемпионата Украины

Состоялись все матчи восьмого тура чемпионата Украины. Донецкий "Шахтер" добыл очередную, уже восьмую победу кряду, и уверенно держится во главе турнирной таблицы.

Также стоит отметить игру киевского "Динамо", которое на выезде разгромило "Ворсклу" со счетом 5:0.

Результаты матчей 8-го тура:

"Днепр-1" - "Карпаты" - 2:0 - видеообзор

Голы: Супряга, 27, 71 (с пенальти)

"Заря" - "Мариуполь" - 0:0 - видео матча

"Львов" - "Олимпик" - 0:1

Гол: Политыло, 80 (с пенальти)

"Десна" - "Шахтер" - 0:1

Голы: Марлос, 23

"Ворскла" - "Динамо" - 0:5

Голы: Цыганков, 9, Шабанов, 35, Де Пена, 37, 83, Беседин, 46

"Колос" - "Александрия" - 1:1

Голы: Костышин, 45 (с пенальти) - Бабогло, 68

Турнирная таблица:

Ранее "Апостроф" сообщал, что гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить одного из грандов английского футбола.