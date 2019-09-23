Свитолина и Ястремская узнали имена соперниц на крупном турнире в Китае

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская узнали соперниц по турниру WTA Premier 5 в китайском Ухане.

Так, лучшая теннисистка Украины сыграет против испанки Гарбинье Мугурусы. Это будет десятая очная встреча соперниц. В данный момент на счету украинки пять побед и четыре поражения в матчах с Мугурусой.

23 сентября испанка в матче первого круга обыграла китаянку Пэн Шуай со счетом 6:3, 6:2.

Ястремская во втором круге турнира сыграет против победительницы квалификации Кристины Макхейл, которая в первом круге обыграла Анастасию Севастову со счетом 6:4, 3:6, 3:6.

Интересно, что вторая ракетка Украины в сентябре прошлого года пересекалась с Макхейл и проиграла в трех сетах (6:2, 2:6, 6:7).

Оба матча украинок состоятся утром 24 сентября.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка установила новый рекорд в рейтинге WTA.