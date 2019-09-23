RU  UA  EN

понедельник, 23 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.15
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

23 сентября

16:20
В Украине подписан важнейший закон для бизнеса
16:11
​В налоговой рассказали, кого коснется обязанность установки кассовых аппаратов
16:11
Назвали предвестником "армагеддона": город в Украине накрыла необычная туча, фото и видео
16:02
Проклятое место: в сети раскрыли "мистические" детали жуткого ДТП с автобусом под Житомиром
16:01
Елизавете II нравится Меган Маркл: историк рассказал об отношениях в королевской семье
15:59
Механизм выкачивання средств из бюджета: эксперт рассказал о работе "Центрэнерго" в пользу Коломойского
15:59
В Украине сбежал из тюрьмы опасный преступник: опубликовано фото
15:47
Свитолина и Ястремская узнали имена соперниц на крупном турнире в Китае
15:45
На Донбассе убили боевика ДНР с позывным "Хорт": фото свежего "груза 200"
15:43
Медведчук назвал "абсурдом" идею создания канала между Черным и Балтийским морем
15:26
В Одессе заминировали мост и угрожают его взорвать, движение остановилось: фото
15:26
Путину можно уже переживать: новый повод для протестов в России показали забавной карикатурой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Свитолина и Ястремская узнали имена соперниц на крупном турнире в Китае

понедельник, 23 сентября 2019, 15:47
переглянути новину українською

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская узнали соперниц по турниру WTA Premier 5 в китайском Ухане.

Так, лучшая теннисистка Украины сыграет против испанки Гарбинье Мугурусы. Это будет десятая очная встреча соперниц. В данный момент на счету украинки пять побед и четыре поражения в матчах с Мугурусой.

23 сентября испанка в матче первого круга обыграла китаянку Пэн Шуай со счетом 6:3, 6:2.

Ястремская во втором круге турнира сыграет против победительницы квалификации Кристины Макхейл, которая в первом круге обыграла Анастасию Севастову со счетом 6:4, 3:6, 3:6.

Интересно, что вторая ракетка Украины в сентябре прошлого года пересекалась с Макхейл и проиграла в трех сетах (6:2, 2:6, 6:7).

Оба матча украинок состоятся утром 24 сентября.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка установила новый рекорд в рейтинге WTA.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Севилья - Реал - 0:1 Хроника матча, видео гола

Челси - Ливерпуль - 1:2 Хроника матча, видео голов

Ворскла - Динамо - 0:5 Хроника матча, видео голов

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед - 2:0 Хроника матча, видео гола Ярмоленко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: