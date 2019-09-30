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Александрия - Гент: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

понедельник, 30 сентября 2019, 18:20
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В четверг, 3 октября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы сыграют украинская "Александрия" и бельгийский "Гент". Встреча пройдет во Львове на стадионе "Львов Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Александрия" - "Гент".

Начало матча в 19:55.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка бельгийский клуб. На победу "Гента" дается коэффициент 1,72. На успех "Александрии" можно поставить с коэффициентом 5,00. Ничья оценивается коэффициентом 3,60.

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После 1-го тура "Гент" занимает первое место в турнирной таблице группы I, набрав 3 очка. "Александрия" находится на последней, 4-й позиции, не имея очков в активе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре группового турнира Лиги Европы "Александрия" проиграла "Вольфсбургу".

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