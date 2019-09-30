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Где смотреть онлайн Зенит - Бенфика: расписание трансляций
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Где смотреть онлайн Зенит - Бенфика: расписание трансляций

понедельник, 30 сентября 2019, 15:44
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В среду, 2 октября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся российский "Зенит" и португальская "Бенфика". Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Бенфика".

Начало матча в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния между петербургским и лиссабонским коллективами можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч ТВ".

До настоящего времени "Зенит" и "Бенфика" встречались между собой 6 раз. В противостоянии установилось полное равновесие. Команды одержали по три победы и забили по семь мячей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Атлетико" и "Реал" не выявили победителя в дерби.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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