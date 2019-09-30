Зенит - Бенфика: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду, 2 октября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся российский "Зенит" и португальская "Бенфика". Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Бенфика".

Начало матча в 22:00.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка "Зенит". На победу российского клуба дается коэффициент 2,22. На успех "Бенфики" можно поставить с коэффициентом 3,30. Ничья оценивается коэффициентом 3,40.

ЗЕНИТ - БЕНФИКА: ГДЕ СМОТРЕТЬ

В данный момент "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице группы G, имея в активе одно очко. "Бенфика" находится на последней, 4-й, позиции, не набрав пока ни одного очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучший клуб Европы одержал 16-ю победу подряд в национальном чемпионате.