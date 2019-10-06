Деревянченко - Головкин: прогноз букмекеров на чемпионский бой

5 октября в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden состоится чемпионский бой между украинским боксером Сергеем Деревянченко и казахстанцем Геннадием Головкиным.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию поединка Деревянченко - Головкин.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом противостояния является Головкин по прозвищу GGG. На победу казахстанца предлагается коэффициент 1,23. При этом победа украинского "техника" оценивается коэффициентом 4,30. На редкую в боксе ничью дается коэффициент 26,00.

На кону поединка будут стоять вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

33-летний Деревянченко на профессиональном ринге дрался 13 раз, добился 12 побед (10 - нокаутом) и однажды потерпел поражение. В 2018 году украинец бился за титул чемпиона мира по версии IBF с американцем Дэниелом Джейкобсом, но проиграл раздельным решением судей.

37-летний Головин провел 41 бой, одержал 39 побед (35 - нокаутом), потерпел одно поражение и однажды завершил поединок вничью. Ранее он становился чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBC, IBO и The Ring.

Ранее "Апостроф" публиковал слова Деревянченко о бое с Головкиным.