Деревянченко - Головкин: прогноз букмекеров на чемпионский бой

5 октября в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden состоится чемпионский бой между украинским боксером Сергеем Деревянченко и казахстанцем Геннадием Головкиным.
"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию поединка Деревянченко - Головкин.
По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом противостояния является Головкин по прозвищу GGG. На победу казахстанца предлагается коэффициент 1,23. При этом победа украинского "техника" оценивается коэффициентом 4,30. На редкую в боксе ничью дается коэффициент 26,00.
На кону поединка будут стоять вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.
33-летний Деревянченко на профессиональном ринге дрался 13 раз, добился 12 побед (10 - нокаутом) и однажды потерпел поражение. В 2018 году украинец бился за титул чемпиона мира по версии IBF с американцем Дэниелом Джейкобсом, но проиграл раздельным решением судей.
37-летний Головин провел 41 бой, одержал 39 побед (35 - нокаутом), потерпел одно поражение и однажды завершил поединок вничью. Ранее он становился чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBC, IBO и The Ring.
Ранее "Апостроф" публиковал слова Деревянченко о бое с Головкиным.