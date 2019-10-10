Украина проиграла соседям сверхважный матч отбора Евро-2021

В матче третьего тура квалификации Евро-2021 сборная Украины на арене "Илие Оане" в Плоешти (Румыния) уступила своим сверстникам из Румынии со счетом 0:3.

В четвертом туре 15 ноября команда Руслана Ротаня во Львове сыграет против сверстников из Дании.

Турнирное положение команд после трех туров: Финляндия - 7 очков, Дания - 6, Румыния - 3, Украина - 3, Северная Ирландия - 2, Мальта - 1.

Румыния - Украина 3:0

Голы: Моруцан 75, Петре 80, Петре 90+4

Румыния: Влад, Бобок, Пашкану, Бэлуцэ, Ман (Марин 84), Ганя (Петре 76), Дрэгуш (Миайлэ 63), Оайдэ, Киндриш, Велисар, Моруца (Олару 76)

Украина: Билык, Быков, Попов, Шапаренко, Дубинчак, Леднев (Мудрик 71), Русин (Супряга 71), Милованов, Чех (Алибеков 79), Топалов (Цитаишвили 58), Чеберко

Предупреждены: Киндриш 49 - Цитаишвили 63

Удалён: Марин 85

Напомним, что Бразилия опозорилась в товарищеском матче с африканской сборной.