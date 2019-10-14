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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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Франция - Турция - 0:0 онлайн трансляция

понедельник, 14 октября 2019, 22:48
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Сборная Франции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года играет с национальной командой Турции. Встреча проходит в Париже на стадионе "Стад де Франс".

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию матча Франция - Турция.

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 2020 ГОДА

ГРУППА H, 8-Й ТУР

ФРАНЦИЯ - ТУРЦИЯ - 0:0 *идет второй тайм

Франция: Манданда, Павар, Варан, Лангле, Эрнандес, Толиссо, Сиссоко, Коман, Гризманн, Матюиди, Бен Йеддер.

Турция: Гюнок, Челик, Сеюнджю, Демирал, Мераш, Туфан, Текдемир, Йокушлу, Кахведжи, Йилмаз, Караман.

Встреча носит принципиальный характер в свете борьбы команд за лидерство в группе и выхода в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. После семи туров турки и французы возглавляют турнирную таблицу своей группы, набрав по 18 очков.

Между собой сегодняшние соперники провели пять матчей. Преимущество в личных встречах удерживают французы. На их счету 4 победы. Турки выиграли лишь один матч у "трехцветных". Разница мячей в противостоянии - 12:4 в пользу сборной Франции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что определились еще два участника чемпионата Европы.

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